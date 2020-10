Stone não deve elevar proposta pela Linx antes de concorrente

Com a aproximação da assembleia de acionistas da Linx para definir se a empresa será ou não vendida para a Stone, rumores têm impacto as ações de ambas as empresas nas bolsas de São Paulo e Nova York. Uma das informações que circularam pelo mercado é que a Stone poderia reestruturar e elevar a proposta pela Linx. Segundo uma fonte próxima à Stone, não faz sentido, neste momento, um movimento da empresa para desbancar sua própria proposta. Na visão desta fonte, o negócio oferecido da Stone é melhor do que a da Totvs — a outra companhia que está trabalhando para comprar a Linx. O Radar Econômico apurou que o movimento dependerá de uma proposta avassaladora por parte da Totvs.

