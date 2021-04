Steinmetz notifica corregedoria do Ministério Público em caso Vale

O empresário israelense Beny Steinmetz notificou o corregedor nacional do Ministério Público Federal (MPF) para que o procurador Alberto Rodrigues explique os motivos de ter informado à Vale sobre um arquivamento de notícia crime que foi feita contra a própria mineradora e que deveria ser sigilosa. Steinmetz trava uma briga bilionária com a Vale por conta das minas de minério de ferro em Simandou, na República da Guiné, e entregou ao MPF uma série de e-mails trocados entre executivos da empresa brasileira dando conta de conversas com George Soros para interferência com o governo da Guiné. Estes e-mails e uma série de documentos, segundo documento enviado ao corregedor, estavam ainda em processo de tradução quando o procurador resolveu arquivar o processo, sem informar a Steinmetz, que era o denunciante. O empresário se diz surpreso de ter ficado sabendo do arquivamento via um comunicado ao mercado da Vale, que deveria ser a investigada.

O comunicado da Vale, feito na semana passada, diz que o MPF arquivou a notícia crime por considerar “incomodamente inespecífico” a notícia crime feita por Steinmetz. A Vale disse ainda que o MPF havia concluído que os documentos apresentados “não contêm elementos que indiquem sequer em tese a ocorrência de crime de corrupção ativa ou de tráfico de influência internacional” e que era uma “conclusão falaciosa e inconsistente” a de que executivos teriam, em 2011, oferecido alguma vantagem indevida a Soros por conta dos negócios na Guine.

Steinmetz perdeu um processo arbitral, em Londres, onde Vale alegou que não sabia dos processos de corrupção que Steinmetz estaria envolvido. Quando a Vale foi executar a sentença, de cerca de 2 bilhões de dólares, em uma corte em Nova York, o empresário israelense começou uma contra ofensiva para tentar provar que a Vale não só sabia de tudo o que acontecia na Guiné como a própria empresa teria tentado alternativas pouco transparentes, sem informar os acionistas.