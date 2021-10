Squid Game, o Round 6 brasileiro, virou criptomoeda e já subiu 2.700%

Acredite, a série coreana Squid Game já tem uma criptomoeda para chamar de sua e está bombando no mercado. Squid Game em português é Jogo da Lula e é a série de maior sucesso de todos os tempos da Netflix, mas no Brasil, foi“traduzida” para Round 6. No mercado de criptos, ela virou SQUID e valia 0,20 centavos de dólar no dia 28, ou seja, ontem. Nesta sexta-feira, 29, já negocia a 5,5 dólares. Uma valorização de mais de 2.700%. A moeda já movimentou mais de 7 milhões de dólares. Mas atenção!!!!!! O site CoinMarketCap, que é referência no mercado de criptomoedas, alerta que tem recebido inúmeros avisos de usuários que não conseguem vender o token no Pancakeswap, uma troca popular descentralizada. A descrição da moeda, segundo o CNBC, diz que ela apresenta uma tecnologia anti-dumping que impede as pessoas de vender suas moedas se certas condições não forem atendidas.