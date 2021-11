Sob pressão, Tarcísio deve inaugurar obra da Santos Brasil

A Santos Brasil inaugura na sexta-feira, 26, a extensão do seu terminal de contêineres no porto de Santos. A empresa investiu 450 milhões de reais na obra e aguarda o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para a inauguração. O ministro confirmou a agenda, mas anda sob pressão quando o assunto é o porto de Santos. Todos que operam na região estão de olho no destino do terminal STS10, que deverá ser licitado pelo governo federal e se transformará no maior terminal de contêineres do porto. Se o governo permitir a verticalização, uma das maiores concorrentes, a BTP, pode acabar ficando com a área, que fica ao lado do terminal onde já opera e distante da Santos Brasil, por exemplo. Como a BTP pertence aos maiores transportadores internacionais, Maersk e MSC, existe uma apreensão generalizada com o poder da concorrência. O Cade, inclusive, foi acionado pela Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegários e abriu uma investigação para apurar supostas práticas anticompetitivas por Maersk e MSC na BTP. Algumas empresas de fertilizantes, que hoje usam o terminal, também pressionam.