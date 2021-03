SM quer ganhar espaço no mercado da Arco e da Cogna

O grupo espanhol SM, que fatura 250 milhões de euros por ano no setor de educação básica, acaba de contratar a firma de fusões e aquisições Condere para aumentar sua participação no Brasil. A empresa quer se movimentar neste setor que é dominado especialmente por empresas do calibre da Arco Educação e Cogna. Mas, segundo Monica Carvalho, sócia da Condere, esse mercado é muito pouco explorado e dá para crescer independentemente da concorrência. A SM já atua por aqui e fornece cerca de 20 milhões de livros didáticos por ano para escolas brasileiras e possui um sistema educacional próprio chamado Educamos.

Um levantamento do setor feito pela consultoria já identificou cerca de 45 empresas concorrentes neste mercado de educação básica no país. Um mercado que vem se consolidando também. Recentemente, a Arco, por exemplo, anunciou a compra dos sistemas educacionais COC e Dom Bosco em um negócio de 920 milhões de reais.