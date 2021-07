Skaf faz sucessores na Fiesp e no Ciesp e emplaca Josué Gomes

Depois de 17 anos à frente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf fez seus sucessores. Na Fiesp, assume Josué Gomes da Silva, candidato único que foi eleito com 97% dos votos. Josué é filho de José Alencar, ex-vice-presidente do governo Lula e dono da Coteminas. O próprio Josué seria um nome sondado por Lula para uma possível chapa em 2022, mas ele costuma negar essa aliança.

Já no Ciesp, que por anos foi gerido também por Skaf, terá agora como presidente, Rafael Cervone e Josué será vice-presidente. Na eleição do Ciesp, Cervone teve 62% dos votos e bateu José Ricardo Roriz Coelho.