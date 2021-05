Setor de saúde bate recorde de contratação com segunda onda da pandemia

No auge do agravamento da pandemia com a segunda onda da Covid-19, o setor de saúde bateu recorde de contratação e gerou 39 mil novos postos de trabalho, em março, segundo levantamento feito pela Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) feito a partir dos dados do Caged. Mais de 15 mil dos contratados são técnicos ou auxiliares de enfermagem. Com esses números, o mês de março registrou o maior saldo mensal de contratações desde o começo da pandemia, batendo os meses de janeiro e fevereiro deste ano, que já registravam recordes no nível de contratação de profissionais da área. Desde maio do ano passado que o saldo de profissionais contratados fica positivo. De lá para cá foram 170,7 mil profissionais contratados, atingindo a marca de 2,55 milhões de empregos formais.

O presidente da CNSaúde, Breno Monteiro, destaca o trabalho que está sendo realizado pelo setor no enfrentamento à pandemia, mas diz que um conjunto de medidas nas áreas tributária, trabalhista e regulatória, que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, podem colocar em risco a sobrevivência da maioria dos hospitais, que são pequenos e médios e não tem condições de suportar novos aumentos de custos.