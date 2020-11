Setor de plásticos culpa medidas antidumping por desabastecimento

A Abiplast, associação que reúne a indústria de transformação de plástico, encontrou uma explicação para justificar o desabastecimento do setor — as empresas estão conseguindo entregar somente de 50% a 70% de tudo o que é demandado por outros setores. “Um importante ponto que explica essa dificuldade conjuntural de acesso a matérias-primas e elevados preços é a condição de que temos um mercado protegido com elevadas tarifas de importação, com antidumpings, o que restringe o acesso das empresas a alternativas de fornecimento competitivas”, afirmou a associação presidida por José Ricardo Roriz Coelho.

Ele explica que a alíquota de importação de 14% para resinas é a mais alta do mundo, e que medidas antidumping contra importações de PP e PVC acentuam essa situação de dificuldade de abastecimento. “Tal fato vem sendo diuturnamente trabalhado junto ao governo, demonstrando que essa verdadeira distorção só vem afetar o mercado que vem tentando se recuperar de uma das piores crises da história recente.” Os maiores beneficiários das medidas antidumping neste segmento são as indústrias petroquímicas. Vale lembras que as maiores do Brasil pertencem à Petrobras e à Braskem — uma joint-venture entre Petrobras e Odebrecht.

