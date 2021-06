Senador pede que CPI investigue auxílio emergencial

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) fez um requerimento para que a CPI da Pandemia investigue possíveis fraudes de 40 bilhões de reais no auxílio emergencial. O senador pediu ainda a convocação do ex-secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto de Araújo Júnior, que fez parte da gestão de Onyx Lorenzoni, explique o coronavaucher. O governo liberou mais de 300 bilhões de reais em auxílio no ano passado e o pedido do senador aumenta o escopo da CPI.

A CPI aprovou na manhã desta quarta-feira, 23, o requerimento do senador que solicita informações ao Ministério da Cidadania.