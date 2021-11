Senado discute fundo para combater alta do preço da gasolina

Sonho de consumo do ministro da Economia, Paulo Guedes, um fundo para subsidiar o aumento do preço dos combustíveis começou a ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Líder do governo na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE) publicou no Twitter a defesa de um Fundo de Estabilização dos Preços dos Combustíveis — mas a proposta não está totalmente em linha com o que queria o ministro da Economia.

Em vez de subsidiar o preço dos combustíveis, Guedes defende ao presidente Jair Bolsonaro que o fundo, abastecido por dividendos da Petrobras, coloque “dinheiro na mão do povo” e sirva para anabolizar programas sociais do governo. De origem liberal, segundo o ministro, a ideia envolveria “dar liberdade” para que a população fizesse o que quisesse com os recursos.