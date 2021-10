Sempre tem alguém que fica satisfeito com a alta da gasolina

No início da tarde, a Petrobras anunciou um aumento de 7,2% nos preços da gasolina e do gás natural. Naturalmente, todo reajuste é mal visto pelos consumidores, sobretudo ao levar em conta que a inflação dos combustíveis beira os 40% nos últimos 12 meses. No outro lado da via, há quem fique aliviado com o aumento. A subida da gasolina indica que a política de preços da Petrobras será mantida, e essa é uma das grande preocupações do mercado financeiro. “O aumento nos combustíveis tira um peso relevante das costas da empresa no sentido de uma possível interferência na estatal”, avalia Flávio Aragão, sócio da 051 Capital. As ações da companhia fecharam o dia em alta de 1,82% na bolsa brasileira, também impulsionadas pelo preço do petróleo, que subiu 0,7% em Londres, a 82,5 dólares por barril, a máxima histórica da commodity.