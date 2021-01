Sem orçamento, Pazuello pede dinheiro a Guedes para chegar ao fim do mês

Os problemas pela inexistência de um orçamento federal em 2021 já começam a aparecer. Limitado pela divisão mensal em 1/12 dos recursos previstos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Ministério da Saúde está sem recursos para chegar ao fim do mês. Isso fez o ministro Eduardo Pazuello pedir ao colega Paulo Guedes um aumento no limite de gastos discricionários em 300 milhões de reais para janeiro — o total de recursos disponibilizados para despesas discricionárias no primeiro mês do ano aumentaria para 1.087,1 milhões de reais. O remanejamento de recursos seria compensado nos próximos três meses.

No pedido, que chegou nesta quinta-feira, 21, ao Ministério da Economia, Pazuello afirma que “o atual limite compromete pagamentos regulares relativos a medicamentos hemoderivados, funcionamento de Distritos Sanitários Especiais Indígenas, Programa Farmácia Popular, funcionamento de unidades hospitalares do Ministério da Saúde, entre outros”.

