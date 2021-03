Seis meses para o lançamento do iPhone: hora de comprar Apple

Os analistas do banco UBS botaram numa planilha qual foi o comportamento das ações da Apple 30, 60, 90, 120 e 180 dias antes do lançamento dos iPhones 5, 6, 7, 8, 9, X e 11. Chegaram à conclusão que exatamente agora é a hora de comprar a ação. Por isso, elevaram sua recomendação para “buy”. “Vá em frente, morda a Big Apple”, é o título do relatório divulgado nesta quarta-feira, 31, que teve efeito sobre as ações da empresa. As ações da Apple subiu quase 2% na Nasdaq.

Pelas contas do UBS, em média, as ações da Apple subiram 15% seis meses antes dos lançamentos das diferentes versões dos iPhones, em comparação com uma alta de 5,5% no índice S&P. Os dados do iPhone 12 foram excluídos por conta da pandemia, que atrasou o lançamento no ano passado, e porque foi um ano atípico para as empresas de tecnologia. Mesmo assim, os dados mostram que as ações da Apple também superaram o S&P, quando compradas em abril. Apple valorizou 71% e o S&P 26%. Os analistas também descobriram que 90 dias após o lançamento do iPhone a Apple valoriza por volta de apenas 1%.

A recomendação de compra também foi feita com base na expectativa de que a empresa apresente bons resultados trimestrais com as vendas do iPhone 12, o primeiro com 5G da companhia. O alvo do UBS é que o papel da Apple chegue a 142 dólares. Hoje fechou cotada a 122 dólares. Ao todo, pelo menos 26 casas de análise nos Estados Unidos recomendam a compra da ação, 4 são neutras e 2 recomendam a venda, segundo dados acompanhados pela Avenue Securities.