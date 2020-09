Uma semana após incluir Covid-19 como doença ocupacional, o Ministério da Saúde revogou a portaria. A revogação foi feita a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, pois acarretava em custos maiores para as empresas em meio à maior crise econômica dos últimos 100 anos. A revogação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 2.

