São Paulo Boat Show faz boas vendas, mas abaixo da expectativa

A São Paulo Boat Show, principal evento de embarcações de luxo no Brasil, terminou quarta-feira, 25, com números que animaram alguns expositores, mas que ficou abaixo das expectativas dos organizadores. Não se sabe quanto da frustração foi causada pelos protestos de estudantes da USP devido ao evento ser realizado na raia olímpica da universidade, mas o fato é que as metas estipuladas não foram alcançadas.

Era esperado alcançar 260 milhões de reais em vendas este ano, 40 milhões acima do total de receitas do evento de 2019. Contudo, ficou em 155 milhões de reais, obtidos por meio da venda de 215 embarcações. Nem de longe são números ruins para o momento em que vive a economia do país.

