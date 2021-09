Santa Catarina já tem filas em postos por bloqueios de caminhoneiros

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Os moradores de diversas cidades de Santa Catarina já estão fazendo filas em postos de combustíveis. Os moradores de cidades das regiões de Florianópolis, Joinville e Criciúma querem abastecer seus carros porque foram informados pelos próprios donos de postos de que vai faltar combustível a partir desta quinta-feira, 9, em função das paralisações promovidas pelos caminhoneiros e que está impedindo a circulação de caminhões de carga. O estado é um dos que registra o maior número de ocorrências até agora entre os 13 que tiveram rodovias bloqueadas durante todo o dia. Por volta das 21h30min desta quarta-feira, 8, a Polícia Rodoviária Federal informava 21 pontos de bloqueio para a circulação de caminhões, principalmente no eixo norte e sul do litoral do estado.