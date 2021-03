Salário mínimo em dólar cai 40% em uma década

Levantamento feito pela QR Capital, uma empresa de tecnologia financeira, mostra que o salário mínimo no Brasil vem despencando quando comparado ao dólar. Mesmo com os aumentos acima da inflação até 2015, o rendimento mínimo legal no país caiu 40,7% desde 2011, quando valia 324 dólares (545 reais). O maior valor em dólar foi registrado em 2013, quando alcançou 322 dólares (678 reais). Em 2021, o salário mínimo está valendo 192 dólares (1.100 reais), o menor valor da década. O recorde negativo, antes deste, pertencia ao ano de 2016, quando a desvalorização cambial resultou num salário mínimo equivalente a 222 dólares (880 reais). Assim como naquele ano, o valor minguante do salário em 2021 também se deve à desvalorização cambial. Atualmente, um dólar vale aproximadamente 5,72 reais.

