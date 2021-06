Saída de Salles, CPI do Bolsonaro e revisão do PIB para cima

VEJA Mercado Abertura, 24 de junho.

O dia começa na expectativa de como a saída do agora ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, poderá afetar o ânimo dos investidores estrangeiros que cobravam atitudes mais firmes do governo na questão ambiental, especialmente na Amazônia. Salles foi acusado de se associar às madeireiras ilegais. O novo ministro anunciado ontem, Joaquim Álvaro Pereira Leite, era uma espécie de número 2 de Salles e responsável pela secretaria da Amazônia, o que pode dar sinais de continuidade da gestão Salles.

A CPI da Covid começa a se encaminhar para se tornar a CPI do Bolsonaro. Relator, presidente e vice-presidente da Comissão já apontam o dedo para indícios de corrupção no governo na compra da vacina indiana Covaxin, por meio de uma empresa intermediadora. A fervura começou a subir ontem depois que um deputado aliado de Bolsonaro disse que o presidente foi avisado de que havia uma pressão incomum para a assinatura do contrato, mas o mercado ignorou o assunto.

Na economia, o Banco Central reviu a projeção do PIB de 3,6% para 4,6%, de acordo com o relatório de inflação divulgado nesta manhã. Mesmo assim ainda abaixo das expectativas do mercado que na última pesquisa Focus apontavam um crescimento do PIB de 5% para o ano.