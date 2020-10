Saída de Costa da equipe econômica foi definida após ‘cartão vermelho’

Nesta quarta-feira, 7, ficou definido que o secretário de Produtividade e Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, deixará a pasta e será indicado para presidir o BID Invest, braço de investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Contudo, a sua saída já estava definida desde 16 de setembro, dia em que o presidente Jair Bolsonaro deu um “cartão vermelho” direcionado a outro secretário da pasta, Waldery Rodrigues. A exigência de Costa para deixar o Ministério foi noticiada em primeira mão por este Radar Econômico. Esta foi a nona baixa do time do ministro Paulo Guedes.

