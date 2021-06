Renan Calheiros diz que empresário Carlos Wizard faz turismo de impunidade

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, diz que o bilionário Carlos Wizard e Arthur Weintraub estão fazendo “turismo de impunidade”, ao se afastarem do país durante a CPI para a qual foram convocados. Wizard está nos Estados Unidos e não compareceu ao depoimento marcado para ontem, quinta-feira, 17. O empresário conseguiu no Supremo o direito de permanecer em silêncio, mas teria que comparecer. A defesa do empresário diz que a decisão do Supremo saiu muito tarde e o empresário não teve como retornar ao Brasil a tempo. O empresário passará de testemunha a investigado na CPI.