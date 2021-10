Reação de caminhoneiros bolsonaristas sobre o auxílio de R$ 400

Atualizado em 21 out 2021, 20h19 - Publicado em 21 out 2021, 18h52

Por Josette Goulart Atualizado em 21 out 2021, 20h19 - Publicado em 21 out 2021, 18h52

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai dar um auxílio para 750 mil caminhoneiros para compensar a alta dos preços do diesel e a expectativa é de que seja no mesmo valor do Auxílio Brasil, ou seja, de 400 reais. A reação de líderes de caminhoneiros bolsonaristas, que estão empenhados em ajudar Bolsonaro a evitar que o movimento de greve ganhe proporções foi esta: “Isto é brincadeira. Eu nem iria perder meu tempo”. Os caminhoneiros autonômos dizem que gastam 8 mil litros de diesel por mês. Ao preço de hoje é um custo de 40 mil reais por mês. No ano passado, pagavam 12 mil reais a menos.