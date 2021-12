Randolfe apresenta notícia-crime contra Bolsonaro por favorecer Hang

O senador Randolfe Rodrigues, do Rede, entrou com uma notícia-crime no STF contra o presidente Jair Bolsonaro que declarou em evento na Fiesp que mandou “ripar” todo mundo do Iphan depois que o instituto paralisou obra de uma das lojas da Havan por conta de uma azulejo que apareceu nas escavações. O Iphan cuida do patrimônio histórico nacional. O senador diz que é pública e notória a relação de Bolsonaro com Luciano Hang, o empresário dono da Havan, e mostra que o presidente favoreceu o empresário. Por isso, o senador pede que a procuradoria geral denuncie Bolsonaro por prevaricação e advocacia administrativa.

