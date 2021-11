Quem é o protagonista da filiação de Bolsonaro que já dá tom de campanha

“O presidente que faz o maior programa social do mundo agora é do PL”, dizia a frase estampada atrás de Jair Bolsonaro no evento de filiação ao partido do mensaleiro Valdemar Costa Neto. A frase não deixa dúvidas de que o Auxílio Brasil será o protagonista da campanha de Bolsonaro em 2022. Mas antes o presidente precisa aprovar orçamento suficiente para poder pagar os 400 reais que pretende. No momento, a opção é aprovar a PEC dos Precatórios. Pelas presenças no evento dos caciques do PP e Republicanos, fica claro que Bolsonaro pode contar com os votos do centrão.