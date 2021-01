Que tipo de serviço Michel Temer prestou à Huawei

Formado em Direito, o ex-presidente Michel Temer foi contratado pela chinesa Huawei para elaborar um parecer jurídico sobre a entrada da empresa no mercado brasileiro, para disputar as concessões em torno das redes de transmissão 5G. A pedido da empresa, o emedebista desenhou os ditames jurídicos para mapear a viabilidade da chinesa no mercado. O leilão das redes deve ocorrer no segundo semestre deste ano.

Os saberes jurídicos do ex-presidente, especialista em Direito Constitucional, não foram, é claro, o único trunfo para a sua contratação. Para além da experiência à frente da Presidência da República, Michel Temer mantém boas relações com o presidente Jair Bolsonaro, e vem atuando como uma espécie de conselheiro informal do mandatário — às turras constantes com a China — e mantém boas relações com expoentes do Congresso Nacional.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter