Quase um quarto do lucro recorde da Tesla veio de ganhos com bitcoin

A fabricante de automóveis Tesla divulgou um lucro recorde no balanço do primeiro trimestre: 438 milhões de dólares. Mas o recorde não veio por conta da venda de carros. Quase um quarto é resultado de sua especulação com bitcoins. A empresa informou que vendeu parte dos 1,5 bilhão de dólares que tinha em bitcoins, em fevereiro, e o resultado da operação foi de 101 milhões de dólares que contribuíram para o lucro da empresa. O dono da Tesla, Elon Musk, é um entusiasta das moedas digitais, mas os investidores seguem sem saber exatamente quão relevantes elas são para o negócio de carros elétricos. Neste ano, a empresa começou a aceitar bitcoins em pagamentos pelos carros.