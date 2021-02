Quase dois terços da Vale já estão nas mãos de estrangeiros

Nesta segunda-feira, 22, o BNDES terminou de vender todas as ações da Vale que detinha em sua posse. O banco de fomento levantou mais de 11 bilhões de reais com a venda dos papeis. A saída do BNDES do quadro de acionistas, contudo, permitiu que os investidores estrangeiros se tornassem os maiores detentores de papeis da Vale. Segundo documentos da companhia enviados à B3 nesta segunda, é possível estimar que os estrangeiros já tenham alcançado uma participação próxima de 60% no capital social da mineradora.

