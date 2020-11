Promoção do Burger King inicia guerra do hambúrguer na Black Friday

Desde que a Black Friday chegou ao Brasil, redes de fast food têm protagonizado uma batalha particular que ficou conhecida como Guerra do Hambúrguer. Neste ano não será diferente e o Burger King deu o primeiro passo. Já havia sido anunciada a campanha chamada de “Jogos Grelhados” e agora surge a primeira novidade. Apenas na sexta-feira, 27, os clientes poderão adquirir cinco cheeseburgers por 9,90 reais. Ou seja, sairá por menos de 2 reais cada lanche, um preço menor do que o das casquinhas de sorvete. Haverá ainda uma redução dos preços do Whopper, o carro-chefe da marca.

Devido à pandemia, os clientes terão acesso à promoção ao participar dos Jogos Grelhados, obtendo vouchers, de forma a não incentivar aglomeração e permitindo que o público resgate produtos nos restaurantes físicos (via drive-thru ou balcão) até o dia 23 de dezembro de 2020. Para chegar aos cupons — limitados a dois por CPF —, é necessário cumprir alguns desafios em jogos desenvolvidos especialmente para Black Friday.

