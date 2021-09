Procon quer que Prevent comprove que informou risco de tratamento da Covid

O Procon de São Paulo entrou no circuito das denúncias de que a Prevent Senior usou humanos como cobaias para seus estudos experimentais no tratamento da Covid-19 com medicamentos como cloroquina, ivermectina, azitromicina e sessões de ozonioterapia. A empresa também é acusada de não ter reportado a morte de 7 pessoas. A entidade está exigindo que a empresa apresente a íntegra do estudo e comprove que os pacientes, ou seus responsáveis legais, foram alertados sobre os riscos do tratamento e que concederam autorização para o tratamento e para fazerem parte do estudos.