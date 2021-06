Problema em provedor gera queda em massa em sites do mundo todo

Amazon, Twitter, PayPal, Spotify, Twitch, Reddit, Vimeo, os principais sites globais de notícias como Financial Times, Bloomberg, New York Times, The Guardian, BBC, o site do governo do Reino Unido, entre tantos outros, saíram do ar no início da manhã desta terça-feira, 8, horário do Brasil, por conta de um problema técnico no provedor de serviço de nuvem Fastly. Aos poucos os sites estão voltando ao normal e os usuários deixando de se deparar com uma tela de erro. A empresa Fastly comunicou em seu site que já identificou o problema e os serviços globais aos poucos estão voltando ao normal.