Privatização da Sabesp está mais uma vez na pauta

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado Abertura, 11 de junho.

Há anos os investidores da Sabesp vivem em torno da expectativa de que a empresa seja privatizada. Em maio deste ano, o secretário de meio ambiente do governo de São Paulo, Marcos Penido, descartou a privatização da empresa até 2022 e as ações despencaram. Hoje, o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ao jornal Valor que o governo está contratando o IFC, braço privado do Banco Mundial, para fazer um estudo sobre uma privatização ou capitalização e em seis meses tomam uma decisão.

Enquanto isso, nos fatos relevantes, a Sabesp informa uma captação de 1 bilhão de reais em debêntures e a Azul uma emissão de 600 milhões de dólares. Muitas empresas estão captando forte no exterior, o que ajuda a explicar a queda do dólar, que já está na faixa dos 5 reais há algumas semanas. Além disso, os investidores estrangeiros também entraram forte na bolsa e até dia 8 junho despejaram 9 bilhões de reais em ações.

A EcoRodovias também anunciou uma emissão primária de ações e a expectativa é de que a empresa movimente algo em torno de 3 bilhões de reais.