Privatização da Eletrobrás não é a dos sonhos, mas é avanço, diz Sachsida

O secretário de política econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, repete um mantra que se tornou comum ao ministro Paulo Guedes: tem que avançar da maneira que é possível. Em evento realizado pelo TradersClub, o TC Day, na quinta-feira, 20, Sachsida disse que a Medida Provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobrás talvez não seja a privatização dos sonhos dos economistas ou analistas, mas que é um grande avanço para a sociedade brasileira. O texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, seguiu nesta semana para o Senado cheio de jabutis, com a obrigação da Eletrobrás de comprar energia de pequenas centrais hidrelétricas e contratação de usinas térmicas para atender interesses de empresários do setor de energia. Ao fazer reserva de mercado, a MP aumenta o custo da energia elétrica para o consumidor.

