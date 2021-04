Privatização da Eletrobras é a próxima batalha de Guedes no Congresso

Depois das polêmicas em torno do Orçamento, a Medida Provisória que permite a privatização da Eletrobras deve ser a próxima batalha do ministro Paulo Guedes no Congresso. O líder da bancada do DEM e que foi relator da proposta das novas medidas orçamentárias (PLN2), deputado federal Efraim Filho, disse ontem em entrevista à rádio TC que o tema deve ser um dos próximos a entrar em pauta por conta da facilidade e com gancho da urgência da privatização dos Correios, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Fontes disseram ao Radar Econômico que o relator da MP da Eletrobras na Câmara, deputado Elmar Nascimento (DEM), deve apresentar seu parecer já na semana que vem.

A relação do Congresso com Guedes ficou estremecida depois do Orçamento. Nos corredores virtuais a conversa é que tudo o que foi aprovado teve o aval do Guedes e depois ele veio a público criticar. Na rádio, Efraim Filho disse que não entendeu porque a equipe econômica demorou três semanas para se pronunciar contrária às medidas como estavam e demonstrar concordância com o estabelecimento dos créditos extraordinários. “Com a solução e com todos conversando a mesma língua e na mesma sintonia, esperamos que possa seguir adiante a proposta, reduzindo arestas e ruídos. Era melhor que esse ruído não tivesse acontecido, mas seguimos tentando o melhor relacionamento possível.”