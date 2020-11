Primeiro empréstimo lastreado em bitcoin é feito no Brasil

A fintech Rispar realizou este mês o primeiro crédito com garantia em bitcoin regulado pelo Banco Central do Brasil. Este marco no mercado brasileiro abre espaço a novas possibilidades de

investimento e de organização financeira.

“O crédito com garantia em bitcoin cria novas oportunidades para o investidor, desde uma forma de cumprir obrigações de curto prazo sem ter que vender ativos até garantir o conforto da posição e aproveitar uma valorização futura. Nestes curtos momentos de baixa, o investidor poderia ampliar sua exposição ao ativo sem ter que vender os que já possui”, afirma Rafael Izidoro, CEO da Rispar.

