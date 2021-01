Preços de alimentos em São Paulo podem ser fiscalizados por órgão estadual

A Fundação Procon de São Paulo pretende voltar a fiscalizar os preços de alimentos no estado. A decisão é do presidente do órgão de defesa do consumidor, Fernando Capez. Em levantamento feito pela fundação, a cesta básica aumentou 28% no estado em 2020, algo que, segundo Capez, não deveria acontecer em meio a uma pandemia. “O Procon voltará a fiscalizar o preço dos alimentos. Na pandemia, a liberdade de mercado não é plena”, afirmou.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter