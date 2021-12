Polícia Federal confirma Sandro Torres Avelar como número 2

O delegado Sandro Torres Avelar foi nomeado nesta quarta-feira, 01, ao cargo de diretor executivo da Polícia Federal, como adiantou o Radar Econômico no início de novembro. A confirmação foi publicada no Diário Oficial e Avelar será assim o número 2 da PF. O delegado tem um histórico mais político. Ele já foi secretário de segurança pública do Distrito Federal, presidente da Associação Nacional dos Delegados da PF por dois mandatos e diretor do sistema penitenciário no Ministério da Justiça. Ele também já chegou a ser candidato a deputado federal pelo MDB.