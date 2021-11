Sandro Torres Avelar deve ser número 2 da Polícia Federal

O delegado Sandro Torres Avelar está com um pé no cargo de diretor da Polícia Federal. Segundo fontes próximas à alta cúpula da PF, Avelar deve assumir o cargo de diretor executivo, que, na hierarquia, é o número 2 da PF. Avelar é delegado desde 1999, já foi secretário de segurança pública do Distrito Federal, presidente da Associação Nacional dos Delegados da PF por dois mandatos e diretor do sistema penitenciário no Ministério da Justiça. Ele também já chegou a ser candidato a deputado federal pelo MDB. O atual diretor executivo, Cairo Costa Duarte, está indo ser adido no Canadá.