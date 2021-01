PicPay dobra a aposta ao aumentar investimento no Big Brother Brasil

O PicPay novamente marca presença no Big Brother Brasil (BBB), que tem início na próxima semana (25). A plataforma entra nesta edição com duas cotas de patrocínio, sendo uma delas a de “meios de pagamentos”, exclusiva para a marca. Diferentemente do ano passado, em que o foco estava em apresentar a empresa às pessoas, na edição de agora o objetivo será dar visibilidade para como o aplicativo facilita a vida dos usuários em todas as necessidades do cotidiano, em linha com a nova assinatura da marca: “PicPay. Todo mundo usa, todo lugar aceita”. Para isso, a companhia irá destacar diversos atributos, ofertas e serviços da plataforma, como a PicPay Store e as linhas de crédito do PicPay.

No BBB 2020, a participação do PicPay foi uma das mais comentadas nas redes sociais, com o sucesso de provas e intervenções que conectaram os brothers da casa à marca. A participação contribuiu para o crescimento da plataforma, que contabiliza hoje mais de 40 milhões de usuários e vem se consolidando como o super-app com o maior número de usuários do país.

