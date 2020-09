PIB do Brasil tem melhor desempenho que o G7 e a OCDE

Obviamente que um tombo de 9,7% do PIB não é de se comemorar. Contudo, em uma crise global, é precisa olhar em perspectiva para este número. Neste sentido, o desempenho do país não foi tão ruim quanto parece. Na média entre o G7, a sete economias mais poderosas do mundo, o Brasil teve desempenho melhor. Assim acontece quando comparado ao grupo de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Veja mais no quadro abaixo ou aqui.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter