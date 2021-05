Pfizer vai faturar US$ 26 bilhões com vacinas da Covid só em 2021

A Pfizer anunciou nesta terça-feira, 04, que vai vender muito mais vacinas contra Covid-19 do que tinha previsto anteriormente e as vendas vão chegar a 26 bilhões de dólares. A previsão anterior era faturar 15 bilhões de dólares. No primeiro trimestre, o faturamento com a vacina foi de 3,5 bilhões de dólares. A previsão da empresa é entregar 1,6 bilhão de doses da vacina neste ano. A empresa não informou para que países vai destinar as doses, mas a expectativa é de que pelo menos 100 milhões delas venham para o Brasil e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que está prestes a fechar um contrato para mais 100 milhões de doses, totalizando 200 milhões. A farmacêutica informou também que, em 2022, vai fabricar pelo menos 3 bilhões de doses. Nos Estados Unidos, onde a vacinação já está em fase avançada, a empresa já está liberando a vacina para ser aplicada em adolescentes de 12 a 15 anos.