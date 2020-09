Pfizer firma acordo para distribuir vacina para Covid-19 no Peru

O governo peruano anunciou um acordo para a distribuição da vacina que está sendo desenvolvida pela Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech para o combate ao novo coronavírus. As empresas farmacêuticas fornecerão 9,9 milhões de doses do imunizante a partir do momento de sua aprovação. Outros países como Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido também concluíram acordos pela vacina BNT162b2 tão logo for aprovada a sua distribuição. Já a União Europeia negocia com as empresas para o fornecimento de 200 milhões de doses. As negociações com o governo brasileiro, no entanto, ainda não avançaram.

