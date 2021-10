Petrobras sobe mais uma vez os preços da gasolina e do diesel

Atualizado em 25 out 2021, 11h33 - Publicado em 25 out 2021, 11h15

Com uma longa explicação, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 25, mais um reajuste nos preços dos combustíveis. Os preços da gasolina vão subir pouco mais de 7% na venda às distribuidoras passando de 2,98 reais para 3,19 reais. Já o diesel sobe mais de 9% saindo de 3,06 reais para 3,34 reais, valendo a partir desta terça-feira, 26. O reajuste vem na sequência da escalada do dólar depois que o governo anunciou mudança no teto de gastos para abrigar emendas parlamentares e o Auxílio Brasil no Orçamento. E também justamente quando o Senado discute a fixação do valor do ICMS. Como hoje o imposto estadual é um percentual sobre o preço acaba potencializando a alta nas bombas dos postos de combustíveis. Os governos estaduais têm dito que a Petrobras precisa mudar sua fórmula de reajuste. Antes desse reajuste, os preços dos combustíveis estava defasados em quase 20% em relação ao mercado internacional, segundo especialistas de distribuidoras contaram à coluna.