Petrobras dá novo aumento de preços no diesel e na gasolina

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 1º, um aumento significativo de preços para o diesel e a gasolina. Segundo a estatal, a gasolina terá um aumento de 0,124 reais por litro (alta de 4,7%), enquanto que o diesel de 0,1294 reais por litro (alta de 5%). A elevação aproxima ainda mais os preços praticados no Brasil em relação aos internacionais — alguns analistas acreditam que os valores cobrados nas refinarias estejam entre 5% e 10% abaixo do padrão internacional. Assim, Roberto Castello Branco, que ainda está à frente da Petrobras, tornará mais difícil uma eventual interferência na política de preços da Petrobras.

Preços da Petrobras

Para o consumidor, uma má notícia, que consolida os efeitos da contínua desvalorização do real e a escalada do petróleo. Não é incomum que repasses feitos pela Petrobras às refinarias cheguem às bombas com efeitos multiplicados. Não à toa, caminhoneiros voltam a elevar a tensão por uma possível greve.

