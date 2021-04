Petrobras corta preço do diesel nas refinarias

A Petrobras anunciou que a partir deste sábado, 10, vai cortar o preço do diesel nas refinarias em 0,08 centavos que passará a R$ 2,66 por litro. É a segunda redução no ano, depois de uma série de aumentos que levou o presidente Jair Bolsonaro a interferir na empresa e trocar o presidente. A redução, no entanto, segundo a Petrobras segue o padrão de reajustes da empresa que prevê o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo. “Os reajustes são realizados a qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise do ambiente externo. Isso possibilita a companhia competir de maneira mais eficiente e flexível e evita o repasse imediato da volatilidade externa para os preços internos. Mais recentemente, pode-se citar o bloqueio do Canal de Suez, cujo efeito sobre os preços internacionais não impactou os preços de combustíveis no Brasil”, disse a empresa em nota.

Nesta semana, a Petrobras anunciou um aumento de 39% no preço do gás encanado e rendeu novas críticas de Bolsonaro que disse que este tipo de reajuste é “inadmissível”.