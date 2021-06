Petrobras corta preço da gasolina e sobe do gás de cozinha

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira o aumento dos preços do GLP e o corte da gasolina, em meio à alta do petróleo no mercado internacional. A empresa diz que continua seguindo ainda a variação dos preços do mercado internacional, mas também segue a variação do dólar, que tem se desvalorizado. Há cerca de 40 dias a empresa não fazia reajustes nos preços.

O GLP, que é o gás de cozinha, subiu 0,19 centavos por quilo. Um botijão de 13 quilos teria uma alta de 1,50 reais. Já a gasolina vai ter um corte de 0,50 centavos e a partir de amanhã vai custar 2,53 reais nas refinarias.

Assim que o novo presidente da Petrobras, Joaquim Luna e Silva, assumiu, o presidente Jair Bolsonaro cobrou o general sobre os preços do botijão, que haviam subido fortemente ainda na gestão de Roberto Castello Branco.

*Correção: Versão anterior informava erroneamente um corte no preço do gás de cozinha. O corte foi apenas no preço da gasolina.