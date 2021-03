Pesquisa BGC: juro vai subir 0,5 ponto percentual, mas é pouco

É consenso no mercado financeiro que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central vai elevar a taxa básica de juros nesta quarta-feira, 17. A grande maioria aposta que a alta será de 0,5 ponto percentual, levando a Selic a 2,5% ao ano. Mas também a maioria acredita que uma alta de 0,5 ponto é pouco e o BC deveria ser mais ousado. Uma pesquisa da BGC Liquidez com 320 investidores institucionais, em sua maioria representantes de tesourarias e gestoras de fundos, mostra que 34% dos entrevistados acreditam que o BC deveria aumentar os juros em 0,75 ponto, outros 23% que deveria elevar em um ponto percentual e 3% dizem que a alta deveria ser superior a um ponto percentual. Juntos eles somam 60% dos entrevistados. A preocupação é com a trajetória da inflação, que não para de acelerar. Mas esses investidores também sabem que se o BC aumenta de forma mais radical o juro, pode dar um recado de desespero e assim afetar até mesmo o dólar. Se o Copom confirmar uma alta de 0,5 ponto, a expectativa é de que o câmbio fique como está ou tenha uma alta moderada.