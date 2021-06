Pedágio da Linha Amarela dá adeus à exigência de pagamento em dinheiro

Esqueceu de sacar dinheiro para pagar o pedágio? Chega de ter que ter dinheiro na mão para pagar pedágio. A Linha Amarela, uma das mais importantes vias expressas do Rio, vai começar a aceitar pagamentos do pedágio com cartão de débito e crédito, celular, pulseira, relógios ou quaisquer dispositivos que tenham a tecnologia NFC, que permite pagamentos por aproximação. Os pagamentos serão processados por um sistema digital da Cielo em que o cliente apenas aproxima seu cartão ou celular sem precisar digitar nada, nem o valor do pedágio, nem a senha. Será uma espécie de sistema híbrido entre o sistema Sem Parar e o pagamento em dinheiro exigido pelas concessionárias. A Linha Amarela é hoje uma concessão do grupo Invepar e o novo sistema de pagamentos conta ainda com a parceria da Visa, que será a única bandeira de cartão aceita. O novo sistema entra em operação no próximo domingo.