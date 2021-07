Os bilhões de euros em felicidade por vitória da Itália na Eurocopa

A consagração da seleção da Itália como campeã da Eurocopa não representa apenas a quebra de um tabu que se mantinha desde 1968. No domingo 11, a vitória do time de Roberto Mancini contra a Inglaterra, nos pênaltis, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal no estádio de Wembley, na Inglaterra, garantiu um sobressalto de 4 bilhões de euros no curto prazo para o Produto Interno Bruto, o PIB, do país.

Segundo a consultora Brand Finance, a confiança do consumidor para gastar em bares e supermercados, por exemplo, foi impulsionada pelo bom resultado da seleção Azzurra, que acontece depois de um longo período de isolamento decretado pelo governo italiano para conter a pandemia de Covid-19. De acordo com a empresa, a tendência é de que os italianos gastem mais com bebidas alcoólicas e tabaco, além de serviços de recreação e cultura. Um golaço.