Os assuntos do momento: PEC dos Precatórios e Auxílio Brasil

VEJA Mercado | Abertura | 23 de novembro.

A PEC dos Precatórios deve seguir dominando a pauta dos mercados, na expectativa do relatório do senador Fernando Bezerra que deve ser apresentado somente amanhã. Se a expectativa do mercado se confirmar, com inflação batendo perto dos 10,2% até o fim do ano, o valor do Orçamento de 2022 que sobraria com a PEC fica cada dia maior. Outra discussão importante no Congresso dá conta da correção anual do Auxílio Brasil. O relator da medida provisória, que cria o novo benefício, acrescentou a correção anual pelo INPC no texto. Ontem também o Supremo formou maioria para que o governo seja obrigado a prover renda básica e abriu caminho para que o Auxílio seja ampliado mesmo em ano eleitoral. E assim a bolsa segue balançando negativamente para cada dia mais próximo dos 100 mil pontos.