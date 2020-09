Órama Investimentos amplia serviços de câmbio com compras online

A Órama Investimentos disponibiliza, desde o começo deste mês, novos serviços de câmbio em sua plataforma, incluindo operações de moeda estrangeira, remessas internacionais de até 3 mil dólares (ou equivalente) e cartão pré-pago. Segundo o grupo, agora os clientes podem fazer cotações e falar com especialistas para apurar as melhores taxas do mercado. Além disso, até o começo de 2021, também será possível fazer compras de moedas diretamente na plataforma.

“São mais de 20 tipos de moedas estrangeiras com serviço 100% delivery. Para compras acima de 500 dólares a entrega é grátis”, explica Roberto Cotrufo, responsável por produtos de câmbio na empresa. Atualmente, a Órama atende nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e, até o começo do ano que vem, a previsão é que o serviço chegue a Curitiba, Campinas, Florianópolis, Porto Alegre e Recife.

