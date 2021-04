ONG quer aproveitar onda pet para convencer pessoas a não comer carne

Com o slogan “se você ama um, por que você come o outro?”, a Sociedade Vegetariana Brasileira quer convencer os usuários do metrô de São Paulo a não comer mais carne. A partir da semana que vem, a ONG vai instalar painéis eletrônicos e estáticos nas estações Pinheiros, Paulista e República da cidade de São Paulo para tentar convencer os passantes que não é coerente amar um bichinho e comer o outro. A ONG vai contar com o ator e roteirista Emiliano d’Avila como garoto-propaganda.